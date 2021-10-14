И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома

В результате проверок, проведенных в Центральном ботаническом саду отделом внутреннего контроля и аудита по указанию президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева, в учреждении обнаружен ряд правонарушений.

В результате проверок, проведенных в Центральном ботаническом саду отделом внутреннего контроля и аудита по указанию президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева, в учреждении обнаружен ряд правонарушений.

Об этом Report сказал и.о. гендиректора Центрального ботанического сада Натик Аллахвердиев.

По его словам, бывшее руководство не проявляло никакой инициативы по посадке новых деревьев, агротехнический уход отсутствовал, из-за неправильной организации системы орошения ускорился процесс высыхания большинства деревьев.

Средства, выделенные из госбюджета на развитие и формирование Ботанического сада, присвоены. Кроме того, возможностями сада пользовались для личных нужд, на принадлежащей структуре территории построены два незаконных дома. В настоящее время подано обращение для сноса этих строений.

Н.Аллахвердиев отметил, что правонарушения, недочеты и присвоения, выявленные в результате проверок, указаны в составленном документе. При необходимости этот документ может быть обнародован.