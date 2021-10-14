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И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома

И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома В результате проверок, проведенных в Центральном ботаническом саду отделом внутреннего контроля и аудита по указанию президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева, в учреждении обнаружен ряд правонарушений.
Экология
14 октября 2021 г. 18:33
И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома
Натик Аллахвердиев

В результате проверок, проведенных в Центральном ботаническом саду отделом внутреннего контроля и аудита по указанию президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева, в учреждении обнаружен ряд правонарушений.

Об этом Report сказал и.о. гендиректора Центрального ботанического сада Натик Аллахвердиев.

По его словам, бывшее руководство не проявляло никакой инициативы по посадке новых деревьев, агротехнический уход отсутствовал, из-за неправильной организации системы орошения ускорился процесс высыхания большинства деревьев.

Средства, выделенные из госбюджета на развитие и формирование Ботанического сада, присвоены. Кроме того, возможностями сада пользовались для личных нужд, на принадлежащей структуре территории построены два незаконных дома. В настоящее время подано обращение для сноса этих строений.

Н.Аллахвердиев отметил, что правонарушения, недочеты и присвоения, выявленные в результате проверок, указаны в составленном документе. При необходимости этот документ может быть обнародован.

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Версия на английском языке Acting director: Two illegal houses built in Botanical Garden
Версия на азербайджанском языке Yeni direktor: "Mərkəzi Nəbatat Bağında iki qanunsuz ev inşa edilib"

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