Хозяйственное объединение по озеленению Баку оштрафовано за вырубку сосен

Хозяйственное объединение по озеленению города Баку оштрафовано за вырубку сосен

Хозяйственное объединение по озеленению города Баку оштрафовано за вырубку сосен.

Об этом Report сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Бахруз Мухамедов.

По его словам, по жалобе, поступившей в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев на заднем дворе жилых домом №78 и 90-92 по улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе, было проведено расследование: "В ходе осмотра территории был установлен факт вырубки 13 сосен. Удалось установить, что деревья были вывезены с территории Хозяйственным объединением по озеленению города Баку. По факту были составлены акт и протокол".