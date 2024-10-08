Хозяйства в Загатале и Балакене подверглись нашествию вредителей

В Загатальском и Балакенском районах фермерские хозяйства подверглись нашествию коричнево-мраморного клопа (лат. Halyomorpha halys).

В Загатальском и Балакенском районах фермерские хозяйства подверглись нашествию коричнево-мраморного клопа (лат. Halyomorpha halys).

Как сообщает северо-западное бюро Report , наибольшая активность вредителей наблюдается в селах Ашагы Чардаклар, Фындыглы, Алиабад, Гандах, Кяпянякчи и другие Загатальского района.

По словам специалистов, это насекомое наносит серьезный вред порядка 400 видам растений и до 40 видам фруктов.

Руководитель Балакенского регионального центра защиты растений Агентства аграрных услуг Турадж Сафарли сообщил корреспонденту местного бюро Report, что сотрудники центра уже ведут борьбу с вредителем на местах.

"В преддверии осени на территории Загатальского и Балакенского районов наблюдается рост численности коричнево-мраморного клопа. После завершения сбора урожая в ореховых и фруктовых садах мы принимаем меры по борьбе с вредителями, применяя химические методы. Чтобы предотвратить массовое распространение клопа, призываю население также бороться с этим вредителем у себя в хозяйствах.

В последнее время ареал распространения клопа несколько расширился. Химические меры борьбы были проведены в восьми селах Загатальского и девяти - Балакенского районов. Эти мероприятия продолжаются и в настоящее время. В Загатале химические меры борьбы проведены на площади более 40 гектаров, а в Балакене - на площади около 69 гектаров", - уточнил Т.Сафарли.