О нас

Гюльшад Мамедова: Вечером усилившийся северо-западный ветер рассеет туман

Гюльшад Мамедова: Вечером усилившийся северо-западный ветер рассеет туман В Баку, Сумгайыте, на Нефтяных камнях и острове Чилов наблюдаются туманные погодные условия, в некоторых местах видимость ограничена до 500 метров.
Экология
6 марта 2023 г. 15:22
Гюльшад Мамедова: Вечером усилившийся северо-западный ветер рассеет туман

В Баку, Сумгайыте, на Нефтяных камнях и острове Чилов наблюдаются туманные погодные условия, в некоторых местах видимость ограничена до 500 метров.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, вечером 6 марта усилившийся северо-западный ветер рассеет туман

По словам Г.Мамедовой, туманная погода соответствует синоптическим условиям: "Теплый воздух из нижних слоев атмосферы движется вверх, в то же время юго-восточный ветер вызывает перемещение влажных воздушных масс с моря в сторону побережья, что приводит к образованию тумана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Proqnozlar Bürosu: "Duman axşama kimi davam edəcək"

Самое читаемое

Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi