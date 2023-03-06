Гюльшад Мамедова: Вечером усилившийся северо-западный ветер рассеет туман

В Баку, Сумгайыте, на Нефтяных камнях и острове Чилов наблюдаются туманные погодные условия, в некоторых местах видимость ограничена до 500 метров.

В Баку, Сумгайыте, на Нефтяных камнях и острове Чилов наблюдаются туманные погодные условия, в некоторых местах видимость ограничена до 500 метров.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, вечером 6 марта усилившийся северо-западный ветер рассеет туман

По словам Г.Мамедовой, туманная погода соответствует синоптическим условиям: "Теплый воздух из нижних слоев атмосферы движется вверх, в то же время юго-восточный ветер вызывает перемещение влажных воздушных масс с моря в сторону побережья, что приводит к образованию тумана".