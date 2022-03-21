В ближайшие два дня погода в Баку относительно улучшится

"21 марта и в ближайшие два дня погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове относительно улучшатся по сравнению с прошлыми днями".

"21 марта и в ближайшие два дня погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове относительно улучшатся по сравнению с прошлыми днями".

Об этом Report сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в дневные часы осадков не ожидается, однако они возможны ближе к ночи: "22 марта будет дуть порывистый северо-западный ветер. 23-24 марта он сменится на юго-восточный ветер. Температура воздуха не будет превышать 6-8 градусов.

В регионах сохранится дождливая погода. Местами выпадет мокрый снег и снег. Однако интенсивность осадков ослабнет по сравнению с 22-23 марта. Температура воздуха в некоторых районах составит 10 градусов тепла, а в горах - 5-8 градусов мороза".