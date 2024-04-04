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Гюльшад Мамедова: Наблюдающийся на территории страны сильный ветер к вечеру ослабнет

Гюльшад Мамедова: Наблюдающийся на территории страны сильный ветер к вечеру ослабнет Наблюдающийся на территории страны сильный ветер к вечеру ослабнет.
Экология
4 апреля 2024 г. 09:41
Гюльшад Мамедова: Наблюдающийся на территории страны сильный ветер к вечеру ослабнет
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Наблюдающийся на территории страны сильный ветер к вечеру ослабнет.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в настоящее время на территории страны преобладает сильный северо-западный ветер: "Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 35 м/с, в Нафталане - 28 м/с, в Геранбое - 27 м/с, в Тертере - 22 м/с, в Шемкире и Гяндже - 20 м/с, в Мингячевире, Губе, Агдаме, Барде - 18 м/с".

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