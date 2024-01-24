Гюльшад Мамедова: К вечеру осадки в Азербайджане постепенно прекратятся

Неблагоприятные погодные условия в Азербайджане продолжаются.

Неблагоприятные погодные условия в Азербайджане продолжаются.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, на данный момент в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются осадки в виде снега, которые к вечеру постепенно прекратятся:

"В настоящее время температура воздуха в Баку составляет 1 градус тепла, вечером опустится до 0 градусов. Из-за осадков и временами усиливающегося северо-западного ветра видимость на дорогах будет ограничена. Ночью и утром в столичных районах, расположенных в относительно высокой местности, ожидается гололед".

Г.Мамедова отметила, что в регионах также наблюдаются осадки: "В регионах Азербайджана идет снег, в некоторых местах интенсивного характера. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В связи с морозными погодными условиями дороги покроются льдом".

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов добавила, что 25 января в столице и регионах погодные условия будут относительно стабильными, в течение дня ​​преимущественно пройдет без осадков.