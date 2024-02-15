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Гюльшад Мамедова: Февраль отличается сложной синоптической ситуацией

Гюльшад Мамедова: Февраль отличается сложной синоптической ситуацией Февраль отличается сложной синоптической ситуацией.
Экология
15 февраля 2024 г. 12:40
Гюльшад Мамедова: Февраль отличается сложной синоптической ситуацией

Февраль отличается сложной синоптической ситуацией.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, за короткое время формируются погодные условия, характерные как для теплого, так и для холодного периодов:

"Хотя в первой декаде февраля под влиянием южных потоков в стране наблюдались не характерные для зимнего сезона мягкие, бездождливые и теплые погодные условия, однако с 15 февраля из-за влияния холодных воздушных масс с севера ожидается понижение температуры на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, временами будет ветрено, ожидаются осадки".

По словам синоптика, в северных и западных районах Азербайджана погодные условия уже изменились. В Нахчыване, Загатале наблюдается дождливая погода, а в Шахдаге идет снег.

Нестабильные погодные условия в стране сохранятся до 18 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlara yağış, Şahdağa qar yağır - FAKTİKİ HAVA

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