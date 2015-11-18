Гусейн Багиров: Строительство на этих территориях привело к оползням

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Часть оползневых территорий в Азербайджане является природной зоной и не пригодна для строительства. Даже во время строительства дорог следует находиться вдали от этих территорий и принять дополнительные меры.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

Министр отметил, что вторая группа оползней возникает в результате деятельности человека: "Качество грунта такое, что во время прибытия воды, обязательно происходит оползень. В некоторых случаях строительство на таких территориях приводит к оползням, так как земля становится более перегруженной, чем обычно. В этих случаях строительные компании должны строго следовать данным рекомендациям".

Г.Багиров рассказал также о превентивных работах против оползней: "В обязанности министерства входит изучение подобных территорий и периодическое информирование государственных органов, в том числе организаций, контролирующих строительство. Министерство экологии и природных ресурсов подготовило атлас и карты оползневых зон. Также подготовлена карта, отражающая последнюю ситуацию в оползневых зонах, которая отправлена в соответствующие органы исполнительной власти. Ведутся работы для предотвращения осложнений, возникающих в результате естественных процессов и действия человеческих факторов".