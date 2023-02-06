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Гурбан Етирмишли: Нет опасений сильного землетрясения в Азербайджане

Гурбан Етирмишли: Нет опасений сильного землетрясения в Азербайджане В ближайшие дни в Азербайджане не ожидается сильного землетрясения.
Экология
6 февраля 2023 г. 13:51
Гурбан Етирмишли: Нет опасений сильного землетрясения в Азербайджане

В ближайшие дни в Азербайджане не ожидается сильного землетрясения.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли на пресс-конференции, посвященной землетрясению в Турции.

Он отметил, что землетрясение в Турции произошло примерно в 700-800 км от границы с Азербайджаном: "Землетрясение, которое произошло на таком расстоянии, не может пробудить сейсмические очаги в нашей стране. Хотя подземные толчки регистрируются в Азербайджане каждый день. Но большинство из них не ощущаются. Поэтому в ближайшие дни в стране не ожидается сильных толчков".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli: "Azərbaycanda güclü zəlzələnin başvermə ehtimalı yoxdur"

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