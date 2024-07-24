ГУДП обратилось к водителям в связи с ухудшением погодных условий

Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с погодными условиями.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к водителям в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"По информации Национальной службы гидрометеорологии, с 24 по 26 июля на территории страны ожидается нестабильная погода, дожди, в некоторых местах возможен сильный ветер.

В связи с этим Главное управление дорожной полиции призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, водителям - учитывать метеорологические условия, снизить скорость до минимума, соблюдать достаточную дистанцию, следить за технической исправностью транспортных средств во избежание аварий на автомобильных дорогах.

Не следует забывать, что в ветреную погоду движение становится сложным и опасным".