Guardian: Засуха в Европе может стать худшей за последние 500 лет      

Европа страдает от сильнейшей засухи, которая может худшей за последние 500 лет. Самую большую реку Франции Луар местами уже можно перейти вброд.
Отмечается, что засуха может привести к драматическим последствиям для промышленности, грузовых перевозок, энергетики и пищевой промышленности, как и дефицит поставок и рост цен из-за войны в Украине.
Основные водные артерии Европы не пополняются и высыхают из-за ухудшение климата - засушливых зим и рекордной жары летом.
"За последние 500 лет не было других событий, подобных засухе 2018 года. Но этот год, я думаю, хуже", - заявил представитель Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.
По его словам, существует "очень высокий риск сухих условий" в течение следующих трех месяцев, добавив, что без эффективного смягчения интенсивность и частота засух "резко возрастет в Европе, как на севере, так и на юге".