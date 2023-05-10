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Группа сотрудников МЭПР совершила восхождение на "Пик Гейдара"

Группа сотрудников МЭПР совершила восхождение на "Пик Гейдара" В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников министерства экологии и природных ресурсов совершила восхождение на "Пик Гейдара", расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря.
Экология
10 мая 2023 г. 15:44
Группа сотрудников МЭПР совершила восхождение на Пик Гейдара

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников министерства экологии и природных ресурсов совершила восхождение на "Пик Гейдара", расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря.

Как сообщает Report, начавшееся в селе Хыналыг восхождение членов группы во главе с советником министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиевым к "Пику Гейдара" продолжилось по намеченному маршруту.

Несмотря на сложный рельеф и суровый климат массива Гызыл Гая хребта Башдаг Большого Кавказа, члены группы поднялись на пик, где возложили цветы к барельефу гениальной личности, почтив память великого лидера, а также водрузили флаг Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоETSN-in bir qrup əməkdaşı “Heydər zirvəsi”nə yürüş edib

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