Группа сотрудников МЭПР совершила восхождение на "Пик Гейдара"

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников министерства экологии и природных ресурсов совершила восхождение на "Пик Гейдара", расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря.

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников министерства экологии и природных ресурсов совершила восхождение на "Пик Гейдара", расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря.

Как сообщает Report, начавшееся в селе Хыналыг восхождение членов группы во главе с советником министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиевым к "Пику Гейдара" продолжилось по намеченному маршруту.

Несмотря на сложный рельеф и суровый климат массива Гызыл Гая хребта Башдаг Большого Кавказа, члены группы поднялись на пик, где возложили цветы к барельефу гениальной личности, почтив память великого лидера, а также водрузили флаг Азербайджана.