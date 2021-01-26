Готовится проект по восстановлению охраняемых природных территорий в Карабахе

"Министерство экологии и природных ресурсов готовит предложения и проекты по восстановлению особо охраняемых природных территорий на землях, освобожденных от оккупации"

"Министерство экологии и природных ресурсов готовит предложения и проекты по восстановлению особо охраняемых природных территорий на землях, освобожденных от оккупации".

Как сообщает Report, об этом на “Экспертном часе” заявил начальник службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Фирудин Алиев.

По его словам, работы начнутся после завершения мер безопасности на этих территориях: “Специальные природные территории станут более доступными и открытыми для граждан. Готовится детальный проект, население будет проинформировано. Могу отметить, что там граждан ожидают не заповедники и запретные зоны, а созданные в более современном стиле особо охраняемые природные территории”.