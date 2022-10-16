Государственная дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения с призывом не допускать нарушений, которые могут повлечь за собой аварии на автомагистральных дорогах из-за нестабильных погодных условий.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения с призывом не допускать нарушений, которые могут повлечь за собой аварии на автомагистральных дорогах из-за нестабильных погодных условий.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Следует отметить, что, по информации Национальной гидрометеорологической службы, из-за нестабильных погодных условий в стране и в отдельных участках автомобильных дорог, вероятная видимость будет ограничена от 300 до 800 м в основном в ночное и утреннее время 17 октября.