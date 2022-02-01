Госслужба: Зеленые насаждения преимущественно уничтожаются строительными компаниями

"Большая часть фактов массовой вырубки или изъятия зеленых насаждений приходится на долю строительных компаний".
Как передает Report, об этом начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде сказал на "Часе эксперта".
По его словам, строительные компании заинтересованы в вырубке "мешающих деревьев": "Таким образом, на данной территории пропадают зеленные насаждения. По законодательству, купившие пустую землю строительные компании должны озеленить 40% территории. Если здание снесено и вместо него что-то строится, следует обеспечить озеленение в пределах 25%. Однако к сожалению, строительные компании на приобретенной территории порой вырубают деревья по ночам или уничтожают их, засушивая".
Начальник службы отметил, что такие случаи незамедлительно пресекаются: "В прошлом году было выявлено 25 таких фактов в связи со строительными компаниями. В отношении 18 из них принято обращение в прокуратуру, возбуждены уголовные дела".