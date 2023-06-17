Госслужба предупредила земледельцев, выжигающих скошенные поля

Меры наказания безответственных земледельцев, выжигающих скошенные поля будут ужесточены.

Меры наказания безответственных земледельцев, выжигающих скошенные поля будут ужесточены.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом журналистам сказал глава Государственной службы экологической безопасности Азербайджана Хикмет Ализаде.

Он отметил, что многие земледельцы в Азербайджане ошибочно предполагают, что путем выжигания скошенных полей они уничтожают сорняки и вредителей: "На самом же деле таким образом они уничтожают плодородный слой почвы. К тому же эти возгорания впоследствии приводят к лесным пожарам".

По словам Ализаде, Министерство экологии и природных ресурсов уже обратилось в профильные учреждения в связи с ужесточением мер наказания в отношении земледельцев, выжигающих поля: "К ним будут применены строгие меры наказания, вплоть до отзыва предоставленных им субсидий или даже аннулирования договоров аренды земельных участков. А в случае с лесными пожарами, возникшими в результате выжигания скошенных полей, фермеров ждет уголовное преследование".