Госслужба оштрафовала "любителей" незаконной рыбалки

В отношении правонарушителей составлены протоколы

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана с целью предотвращения незаконного рыболовства, на побережье Каспийского моря, охватывающем территорию Хачмазского района, и в Мингячевирском водохранилище были задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Магомедов, в ходе разбирательств выяснилось, что браконьерами были житель Мингячевира Видади Джаббаров и житель Хачмаза Неймат Гаджиев

По факту в отношении правонарушителей были составлены протоколы и приняты соответствующие меры, отметил Б.Магомедов.

Б.Магомедов также сообщил, что задержаны и оштрафованы житель Гусарского района Шаир Бадирханов, житель Агдама Натиг Алиев, житель Тертера Бахруз Гурбанов, жители Сумгайыта Аловсат Бабаев и Эльсеван Абдуллаев, занимавшиеся незаконным рыболовством на территории различных административных районов.