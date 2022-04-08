Госслужба обнародовала результаты мониторинга в ресторанах

Государственная служба экологической безопасности обнародовала результаты мониторинга в ресторанах.

Государственная служба экологической безопасности обнародовала результаты мониторинга в ресторанах.

Как сообщил Report начальник службы Хикмет Ализаде, в ходе мониторингов, проведенных сотрудниками Госслужбы во дворцах торжеств, ресторанах и объектах общественного питания, действующих на территории страны, было зафиксировано неудовлетворительное состояние пылегазоулавливающих установок в ряде объектов.

По его словам, несмотря на наличие во многих объектах и ресторанах очистительных установок, они периодически не обслуживаются, в результате воздух загрязняется и это вызывает обоснованное недовольство жителей: "Пользуясь появившимся перерывом в деятельности многих домов торжеств, ресторанов и объектов общественного питания в связи с началом месяца Рамазан, владельцы объектов должны принять необходимые меры для технического обслуживания установок и своевременной очистки фильтров".