Госкомиссия обнародовала количество выявленных на освобожденных территориях наркосодержащих растений

В результате проведенных в 2023 году сотрудниками региональных управлений Министерства экологии и природных ресурсов совместно с полицейскими мероприятий в Лачынском районе были обнаружены и уничтожены 18 427, в Кяльбаджарском районе - 3 212, в Губадлинск

В результате проведенных в 2023 году сотрудниками региональных управлений Министерства экологии и природных ресурсов совместно с полицейскими мероприятий в Лачынском районе были обнаружены и уничтожены 18 427, в Кяльбаджарском районе - 3 212, в Губадлинском районе - 1 677 кустов дикорастущей конопли.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за 2023 год.

В отчете отмечается, что в прошлом году с участием представителей Министерства сельского хозяйства и специалистов в Зангиланском районе было выявлено и уничтожено 20 630, в Ходжавендском районе - 11 144, в Физулинском районе - 4 665, в Ходжалинском районе - 2 168 кустов дикорастущей конопли.