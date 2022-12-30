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Госагентство: Выданы заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными территориями

Госагентство: Выданы заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными территориями Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана выдало заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными от оккупации территориями.
Экология
30 декабря 2022 г. 13:45
Госагентство: Выданы заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными территориями

Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана выдало заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными от оккупации территориями.

Как передает Report, об этом на брифинге по итогам года заявил начальник отдела экспертизы проектов и экологических нормативных документов Государственного агентства экологической экспертизы Мубариз Алиев.

По его словам, в этом году было выдано 72 разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия. В то же время за прошедший период было зарегистрировано 879 обращений в связи с использованием водных ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: "Azad edilmiş ərazilərlə bağlı müraciətlərə 230 rəy verilib"

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