Госагентство: Выданы заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными территориями

Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана выдало заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными от оккупации территориями.

Государственное агентство экологической экспертизы Азербайджана выдало заключения по 230 обращениям, связанным с освобожденными от оккупации территориями.

Как передает Report, об этом на брифинге по итогам года заявил начальник отдела экспертизы проектов и экологических нормативных документов Государственного агентства экологической экспертизы Мубариз Алиев.

По его словам, в этом году было выдано 72 разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия. В то же время за прошедший период было зарегистрировано 879 обращений в связи с использованием водных ресурсов.