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Госагентство призвало ограничить использование комби

Госагентство призвало ограничить использование комби "Использование индивидуальных отопительных систем в жилых домах, т.е. комби, с точки зрения загрязнения окружающей среды, а также дополнительного расхода топлива приводит к возникновению экологических проблем. Поэтому в зданиях должна быть централизованна
Экология
5 апреля 2022 г. 17:36
Госагентство призвало ограничить использование комби

"Использование индивидуальных отопительных систем в жилых домах, т.е. комби, с точки зрения загрязнения окружающей среды, а также дополнительного расхода топлива приводит к возникновению экологических проблем. Поэтому в зданиях должна быть централизованная система отопления".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

Он отметил, что здания должны в должной мере обеспечиваться тепловой энергией: "При выдаче заключения проводятся консультации с соответствующими структурами. Снабжение зданий централизованной системой отопления в первую очередь выгодно и целесообразно с экологической и социально-экономической точек зрения".

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