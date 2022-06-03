Госагентство: Предприниматели не придают значения приему на работу специалистов

Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов с начала своей деятельности по сегодняшний день провело более 800 мониторингов.

Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов с начала своей деятельности по сегодняшний день провело более 800 мониторингов.

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления агентства Азер Шукюров.

По его словам, в ходе мониторингов выяснилось, что предприниматели не придают значения приему на работу специалистов: “В университетах есть факультеты. Хотелось бы, чтобы предприниматели отдавали предпочтение специалистам этой сферы”.