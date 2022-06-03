О нас

Госагентство: Предприниматели не придают значения приему на работу специалистов

Госагентство: Предприниматели не придают значения приему на работу специалистов Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов с начала своей деятельности по сегодняшний день провело более 800 мониторингов.
Экология
3 июня 2022 г. 17:24
Госагентство: Предприниматели не придают значения приему на работу специалистов

Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов с начала своей деятельности по сегодняшний день провело более 800 мониторингов.

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления агентства Азер Шукюров.

По его словам, в ходе мониторингов выяснилось, что предприниматели не придают значения приему на работу специалистов: “В университетах есть факультеты. Хотелось бы, чтобы предприниматели отдавали предпочтение специалистам этой сферы”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: “Sahibkarlar mütəxəssisləri işə götürməyə önəm vermirlər”

Экслюзивные новости

 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi