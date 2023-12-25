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Госагентство: Отклонены 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях

Госагентство: Отклонены 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях Государственный комитет по градостроительству и архитектуре отклонил 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях.
Экология
25 декабря 2023 г. 14:33
Госагентство: Отклонены 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре отклонил 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления Госагентства по использованию запасов минерального сырья Азер Шукюров на заседании рабочей группы по вопросам экологии.

По его словам, по сей день поступило около 130 обращений по данному вопросу.

Шукюров отметил, что Госкомитет по градостроительству и архитектуре отклонил 40 из них: "На 70 обращений дан положительный ответ, 20 все еще находятся на рассмотрении".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: “Azad olunan ərazilərdə faydalı qazıntıların istismara verilməsi ilə əlaqədar 40 müraciətə cavab mənfi olub”

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