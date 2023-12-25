Госагентство: Отклонены 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре отклонил 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре отклонил 40 обращений касательно добычи полезных ископаемых на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления Госагентства по использованию запасов минерального сырья Азер Шукюров на заседании рабочей группы по вопросам экологии.

По его словам, по сей день поступило около 130 обращений по данному вопросу.

Шукюров отметил, что Госкомитет по градостроительству и архитектуре отклонил 40 из них: "На 70 обращений дан положительный ответ, 20 все еще находятся на рассмотрении".