​Главный гидролог: Нестабильная погода сохранится до середины 15 мая

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В прошедшие дни во многих регионах страны стояла дождливая погода, местами осадки носили интенсивный характер. Больше всего осадков в эти дни зафиксировано на территории Большого Кавказа.

Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

Главный гидролог отметил, что в температурном режиме существенных изменений не наблюдалось: "В настоящее время температурный режим на территории Баку и Абшеронского полуострова колеблется в пределах нормы. Ожидается, что нестабильная погода на территории республики сохранится до середины 15 мая".