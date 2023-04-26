Глава управления: К разработке месторождения золота "Агдуздаг" в Кяльбаджаре привлечены иностранные инвесторы

К разработке месторождения золота "Агдуздаг" в Кяльбаджарском районе привлечены иностранные инвесторы.

К разработке месторождения золота "Агдуздаг" в Кяльбаджарском районе привлечены иностранные инвесторы.

Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, об этом председатель правления Агентства геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев сказал на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Физули.

"С начала прошлого года турецкая компания приступила к эксплуатации месторождения золота. Наша цель заключается в привлечении местных и иностранных инвесторов к развитию имеющейся в стране минерально-сырьевой базы", - отметил он.