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Глава управления: К разработке месторождения золота "Агдуздаг" в Кяльбаджаре привлечены иностранные инвесторы

Глава управления: К разработке месторождения золота "Агдуздаг" в Кяльбаджаре привлечены иностранные инвесторы К разработке месторождения золота "Агдуздаг" в Кяльбаджарском районе привлечены иностранные инвесторы.
Экология
26 апреля 2023 г. 14:02
Глава управления: К разработке месторождения золота Агдуздаг в Кяльбаджаре привлечены иностранные инвесторы

К разработке месторождения золота "Агдуздаг" в Кяльбаджарском районе привлечены иностранные инвесторы.

Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, об этом председатель правления Агентства геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев сказал на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Физули.

"С начала прошлого года турецкая компания приступила к эксплуатации месторождения золота. Наша цель заключается в привлечении местных и иностранных инвесторов к развитию имеющейся в стране минерально-сырьевой базы", - отметил он.

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Версия на английском языке Foreign investors attracted to Aghduzdagh gold field in Kalbajar - ministry
Версия на азербайджанском языке İdarə rəhbəri: "Kəlbəcərdəki Ağduzdağ qızıl yatağına xarici investorlar cəlb edilib"

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