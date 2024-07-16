О нас

Глава службы: В Азербайджане ожидается аномально жаркая погода

Глава службы: В Азербайджане ожидается аномально жаркая погода В большинстве регионов Азербайджана в предстоящие летние дни прогнозируется температура воздуха выше климатической нормы.
Экология
16 июля 2024 г. 16:55
Глава службы: В Азербайджане ожидается аномально жаркая погода

В большинстве регионов Азербайджана в предстоящие летние дни прогнозируется температура воздуха выше климатической нормы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, согласно прогнозам региональных климатических центров Всемирной метеорологической организации, этим летом на Абшеронском полуострове и в регионах температура воздуха будет выше климатической нормы, а в отдельные дни вероятна аномальная жара.

Глава службы отметил, что количество осадков будет близким к климатической норме, а в некоторых местах немного ниже нее.

"В целом июль-август считаются самыми жаркими месяцами в соответствии с физико-географическим положением Азербайджана. На фоне глобальных климатических изменений в результате воздействия волн жары высока вероятность того, что этим летом жаркие дни будут более продолжительными по сравнению с прошлыми годами", - сказал Махмудов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's weather service chief predicts abnormally hot summer
Версия на азербайджанском языке Anomal istilər gözlənilir - PROQNOZ

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi