Глава службы: В Азербайджане ожидается аномально жаркая погода

В большинстве регионов Азербайджана в предстоящие летние дни прогнозируется температура воздуха выше климатической нормы.

В большинстве регионов Азербайджана в предстоящие летние дни прогнозируется температура воздуха выше климатической нормы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, согласно прогнозам региональных климатических центров Всемирной метеорологической организации, этим летом на Абшеронском полуострове и в регионах температура воздуха будет выше климатической нормы, а в отдельные дни вероятна аномальная жара.

Глава службы отметил, что количество осадков будет близким к климатической норме, а в некоторых местах немного ниже нее.

"В целом июль-август считаются самыми жаркими месяцами в соответствии с физико-географическим положением Азербайджана. На фоне глобальных климатических изменений в результате воздействия волн жары высока вероятность того, что этим летом жаркие дни будут более продолжительными по сравнению с прошлыми годами", - сказал Махмудов.