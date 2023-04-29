Глава МИД: Общенациональный лидер всегда уделял особое внимание защите экологии

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание защите экологии, окружающей среды, зеленых насаждений, деревьев. Множество инициатив и крупных проектов великого лидера в этом направлении реализуются и сегодня.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание защите экологии, окружающей среды, зеленых насаждений, деревьев.

Как передает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время акции по посадке деревьев под названием «Гейдар Алиев 100 – Зеленое будущее» в поселке Мушфигабад.

По словам главы МИД, множество инициатив и крупных проектов великого лидера в этом направлении реализуются и сегодня.

«Могу с удовлетворением отметить, что в акции участвуют представители дипломатического корпуса, действующего в Азербайджане, послы зарубежных стран, руководители международных организаций. Акции по посадке деревьев имеют большое значение в расширении площади лесов. В настоящее время существует большая потребность в такой работе», - заявил министр.