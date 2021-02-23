О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава агентства: При пересадке деревьев следует обращаться в соответствующие учреждения

Глава агентства: При пересадке деревьев следует обращаться в соответствующие учреждения "Есть люди, злоупотребляющие понятием аварийное дерево. Однако, в приоритете должны быть требования законодательства".
Экология
23 февраля 2021 г. 18:07
Глава агентства: При пересадке деревьев следует обращаться в соответствующие учреждения

"Есть люди, злоупотребляющие понятием аварийное дерево. Однако, в приоритете должны быть требования законодательства".

Как сообщает Report, об этом на "Экспертном часе" заявил глава Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

"Есть аварийные деревья, возможно, после обращения в определенные учреждения проблема не находит своего решения. Естественно, это является нарушением требований законодательства. Вопросы обрезки деревьев не относятся к нам. Если по какой-либо причине дерево пересаживается, следует обратиться в соответствующие учреждения, и если ответ не получен, тогда необходимо сообщить об этом нам. Если есть такой факт, вы можете представить его нам", - добавил М.Ганбаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Agentlik rəisi: "Hər hansı səbəbdən ağacın yeri dəyişdirilirsə, müraciət edilməlidir"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi