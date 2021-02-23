Глава агентства: При пересадке деревьев следует обращаться в соответствующие учреждения

"Есть люди, злоупотребляющие понятием аварийное дерево. Однако, в приоритете должны быть требования законодательства".

"Есть люди, злоупотребляющие понятием аварийное дерево. Однако, в приоритете должны быть требования законодательства".

Как сообщает Report, об этом на "Экспертном часе" заявил глава Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

"Есть аварийные деревья, возможно, после обращения в определенные учреждения проблема не находит своего решения. Естественно, это является нарушением требований законодательства. Вопросы обрезки деревьев не относятся к нам. Если по какой-либо причине дерево пересаживается, следует обратиться в соответствующие учреждения, и если ответ не получен, тогда необходимо сообщить об этом нам. Если есть такой факт, вы можете представить его нам", - добавил М.Ганбаров.