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Глава агентства: Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения

Глава агентства: Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения.
Экология
12 июля 2024 г. 17:47
Глава агентства: Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения

Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

Он отметил, что в последнее время в связи со строительными работами возникли трудности в защите зеленых насаждений, особенно в Баку.

"Компании обязаны сохранять существующие деревья, уделять внимание вопросам озеленения и другим важным вопросам при проектировании", - сказал Ганбаров.

Он добавил, что правоохранительные органы принимают меры против лиц, самовольно уничтожающих зеленые насаждения.

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