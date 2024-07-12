Глава агентства: Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения

Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения.

Компании обязаны учитывать в своих проектах вопросы озеленения.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

Он отметил, что в последнее время в связи со строительными работами возникли трудности в защите зеленых насаждений, особенно в Баку.

"Компании обязаны сохранять существующие деревья, уделять внимание вопросам озеленения и другим важным вопросам при проектировании", - сказал Ганбаров.

Он добавил, что правоохранительные органы принимают меры против лиц, самовольно уничтожающих зеленые насаждения.