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Гирканские леса могут быть внесены в список наследия ЮНЕСКО

Гирканские леса могут быть внесены в список наследия ЮНЕСКО В этом году может быть достигнут положительный результат в направлении включения гирканских лесов в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экология
13 января 2023 г. 11:34
Гирканские леса могут быть внесены в список наследия ЮНЕСКО

В этом году может быть успешно завершена деятельность по включению гирканских лесов в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

По его словам, в связи с этим уже были представлены последние итоговые документы, и никаких возражений с противоположной стороны не поступало: "В то же время продолжаются международные проекты, связанные с грязевыми вулканами и Загатальским заповедником. Биосферный заповедник Загатала-Балакян станет более доступным для граждан".

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Версия на английском языке Hyrcanian forests may be included in UNESCO heritage list in 2023
Версия на азербайджанском языке Bu il Hirkan meşələrinin UNESKO-nun irs siyahına salınacağı gözlənilir

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