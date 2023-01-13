Гирканские леса могут быть внесены в список наследия ЮНЕСКО

В этом году может быть достигнут положительный результат в направлении включения гирканских лесов в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом году может быть успешно завершена деятельность по включению гирканских лесов в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

По его словам, в связи с этим уже были представлены последние итоговые документы, и никаких возражений с противоположной стороны не поступало: "В то же время продолжаются международные проекты, связанные с грязевыми вулканами и Загатальским заповедником. Биосферный заповедник Загатала-Балакян станет более доступным для граждан".