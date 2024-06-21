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Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать "цветовые" уведомления о погоде

Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать "цветовые" уведомления о погоде Национальная служба гидрометеорологии призвала граждан не игнорировать желтые, оранжевые и красные уведомления синоптиков и серьезно относиться к предупреждениям.
Экология
21 июня 2024 г. 10:09
Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать цветовые уведомления о погоде

Национальная служба гидрометеорологии призвала граждан не игнорировать желтые, оранжевые и красные уведомления о погоде и серьезно относиться к предупреждениям синоптиков.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник службы Назим Махмудов.

Махмудов отметил, что в соответствии с выпущенными ранее желтым и оранжевым уведомлениями, вчера в нескольких регионах страны дул сильный западный ветер, наблюдались ливни.

По его словам, в ряде регионов (Газах-Гянджа, Губа-Гусар, Дашкесан-Гедабек, Центральный Аран, Балакен-Шеки, Нагорный Ширван, Лянкяран-Астара, Карабах и Восточный Зангезур) сохранятся неустойчивые погодные условия:

"До 23 июня местами пройдут кратковременные ливни, грозы. Ожидается, что осадки будут интенсивными, выпадет град. В связи с этим уровень воды в реках повысится, на некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки. В связи с ожидаемым 21-22 июня сильным ветром просим граждан не игнорировать желтые, оранжевые и красные уведомления, серьезно относиться к предупреждениям синоптиков и не забывать о мерах предосторожности".

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Версия на азербайджанском языке Hidrometeorologiya Xidməti vətəndaşları hava məlumatlarına ciddi yanaşmalarını tövsiyə edib

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