Гидрометслужба призвала граждан не игнорировать "цветовые" уведомления о погоде

Национальная служба гидрометеорологии призвала граждан не игнорировать желтые, оранжевые и красные уведомления синоптиков и серьезно относиться к предупреждениям.

Национальная служба гидрометеорологии призвала граждан не игнорировать желтые, оранжевые и красные уведомления о погоде и серьезно относиться к предупреждениям синоптиков.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник службы Назим Махмудов.

Махмудов отметил, что в соответствии с выпущенными ранее желтым и оранжевым уведомлениями, вчера в нескольких регионах страны дул сильный западный ветер, наблюдались ливни.

По его словам, в ряде регионов (Газах-Гянджа, Губа-Гусар, Дашкесан-Гедабек, Центральный Аран, Балакен-Шеки, Нагорный Ширван, Лянкяран-Астара, Карабах и Восточный Зангезур) сохранятся неустойчивые погодные условия:

"До 23 июня местами пройдут кратковременные ливни, грозы. Ожидается, что осадки будут интенсивными, выпадет град. В связи с этим уровень воды в реках повысится, на некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки. В связи с ожидаемым 21-22 июня сильным ветром просим граждан не игнорировать желтые, оранжевые и красные уведомления, серьезно относиться к предупреждениям синоптиков и не забывать о мерах предосторожности".