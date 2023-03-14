Гидрометеослужба: Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры

Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры.

Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель главы Национальной гидрометеорологической службы Рафиг Вердиев.

"Следует учитывать, что речная вода используется для орошения сельскохозяйственных полей. Поэтому определенную часть воды мы должны собирать в водохранилища для использования в летние месяцы. В противном случае мы можем остаться без воды летом. Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье реки Кура", - добавил заместитель начальника.