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Гидрометеослужба: Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры

Гидрометеослужба: Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры.
Экология
14 марта 2023 г. 17:13
Гидрометеослужба: Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры

Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье Куры.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель главы Национальной гидрометеорологической службы Рафиг Вердиев.

"Следует учитывать, что речная вода используется для орошения сельскохозяйственных полей. Поэтому определенную часть воды мы должны собирать в водохранилища для использования в летние месяцы. В противном случае мы можем остаться без воды летом. Принимаются меры для поддержания уровня воды в устье реки Кура", - добавил заместитель начальника.

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Версия на азербайджанском языке Hidrometeorologiya Xidməti: “Kürün aşağı axarında suyun qalması üçün çalışırıq”

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