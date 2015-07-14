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    Гидрометеорологи предупреждают метеочувствительных людей

    Ожидающийся в последующие два дня северный ветер станет благоприятным фактором

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Прогнозируемая на завтра в Азербайджане высокая влажность вызовет у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

    Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

    По его словам, днем 15 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать юго-восточный ветер. Хотя повышенная влажность вызовет у метеочуствительных людей определенный дискомфорт, ожидающийся в последующие два дня северный ветер станет благоприятным фактором.  

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