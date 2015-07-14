Гидрометеорологи предупреждают метеочувствительных людей

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Прогнозируемая на завтра в Азербайджане высокая влажность вызовет у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

Об этом Report сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, днем 15 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать юго-восточный ветер. Хотя повышенная влажность вызовет у метеочуствительных людей определенный дискомфорт, ожидающийся в последующие два дня северный ветер станет благоприятным фактором.