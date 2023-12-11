О нас

Генсек ООН призвал к срочным мерам по обеспечению энергоэффективности и переходу к ВИЭ

Генсек ООН призвал к срочным мерам по обеспечению энергоэффективности и переходу к ВИЭ Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к срочным мерам для обеспечения энергоэффективности и перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
Экология
11 декабря 2023 г. 13:05
Генсек ООН призвал к срочным мерам по обеспечению энергоэффективности и переходу к ВИЭ

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к срочным мерам для обеспечения энергоэффективности и перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом Гутерриш заявил в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая продолжается в Дубае.

По его словам, настало время прийти к компромиссу для решения климатических вопросов.

"Конференция COP28 еще раз доказала важность многосторонности для противодействия глобальным вызовам", - сказал он.

Гутерриш считает, что декарбонизация, наряду с положительным вкладом, также повлечет за собой ряд негативных последствий для определенных слоев общества. Правительства должны оказать социально-экономическую поддержку этим слоям населения, предварительно подготовить план действий, сказал он.

Генсек призвал развитые страны оказать поддержку развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями, в том числе финансовую.

Он также приветствовал консенсус, достигнутый в рамках COP28, и отметил, что странам следует подготовить национальные климатические планы.

"Одним из наиболее важных шагов, которые мы должны предпринять в борьбе с изменением климата, это создание международных многосторонних банков. Эти банки могут помочь нуждающимся странам в борьбе с изменением климата", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Secretary-General: It is necessary to urgently work on renewable energy resources
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: “Bərpaolunan enerji resursları üzərində təcili işləmək lazımdır”

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi