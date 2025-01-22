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Генсек ООН: До COP30 правительства стран должны представить обновленные планы по борьбе с изменением климата

Генсек ООН: До COP30 правительства стран должны представить обновленные планы по борьбе с изменением климата Правительства обязаны выполнить свои обещания и разработать новые национальные планы действий по борьбе с изменением климата в масштабах всей экономики в этом году, до начала COP30 в Бразилии.
Экология
22 января 2025 г. 16:04
Генсек ООН: До COP30 правительства стран должны представить обновленные планы по борьбе с изменением климата

Правительства стран обязаны выполнить свои обязательства и подготовить новые национальные планы действий по борьбе с изменением климата до начала COP30 в Бразилии.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил сегодня, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, планы должны предусматривать ограничение повышения глобальной температуры до 1,5 градусов, в том числе за счет ускорения глобального энергетического перехода.

"Нам также необходимо увеличить финансирование мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах, чтобы адаптироваться к глобальному потеплению, сократить выбросы и воспользоваться преимуществами революции в области возобновляемых источников энергии". - отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что также необходимо решить проблему высоких капитальных затрат, из-за которых развивающиеся страны отстают в вопросах борьбы с изменением климата. "Настоятельно призываю всех субъектов бизнеса и финансовые учреждения разработать надежные и подотчетные планы энергоперехода, которые должны соответствовать цели 1,5 градуса и полным рекомендациям Группы экспертов высокого уровня ООН по чистому нулю", - заявил генсек.

Отметим, что COP30 пройдет в Бразилии 10-21 ноября 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: COP30-a qədər ölkələr iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üzrə yenilənmiş planlar təqdim etməlidir

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