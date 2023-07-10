Генпрокурор: Загрязнение Охчучай непосредственно влияет на качество водных запасов реки Араз

"Я не помню, чтобы между каким-либо странами проводилась подобная конференция. Это пример дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией".

"Я не помню, чтобы между каким-либо странами проводилась подобная конференция. Это пример дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на проходящей в Нахчыване конференции на тему приграничного сотрудничества прокуратур Азербайджана и Турции.

Генпрокурор отметил, что в Нахчыване обсужден ряд вопросов с турецкими коллегами: "Наиболее обсуждаемая тема – экологический террор, совершаемый Арменией в приграничной зоне. Известно, насколько загрязнена река Араз, а строительство завода на той территории привело к экологическому преступлению. Президент затронул этот вопрос на министерском заседании Движении неприсоединения в Баку и вновь рассказал о преступлениях Армении. Строительство этого завода создает большие проблемы для Турции и Азербайджана, и мы проинформировали международное сообщество об этом экологическом преступлении".

"С учетом того, что Охчучай впадает во вторую по величине реку на Южном Кавказе - Араз, его загрязнение непосредственно влияет на качество водных запасов реки Араз", - подчеркнул генпрокурор.