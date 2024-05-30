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Генпрокуратура обеспечила выплату в Госфонд охраны окружающей среды более 2,5 млн манатов в 2023 году

Генпрокуратура обеспечила выплату в Госфонд охраны окружающей среды более 2,5 млн манатов в 2023 году
Экология
30 мая 2024 г. 12:55
Генпрокуратура обеспечила выплату в Госфонд охраны окружающей среды более 2,5 млн манатов в 2023 году

Генеральная прокуратура обеспечила выплату в Государственный фонд охраны окружающей среды 2 млн 655 тыс. манатов в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора Гейдар Мамедов на конференции "Экологические правонарушения: просвещение и правовое регулирование" в Гяндже.

По его словам, в прошлом году управлением вне-уголовного производства Генпрокуратуры в следственные органы было направлено 133 уголовных дела по экологическим правонарушениям, начато производство по 36 административным правонарушениям.

"В 33 случаях профильным структурам были выданы предписания об устранении нарушений закона и вызвавших их причин", - сказал Г.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fonduna 2,5 mln manatdan çox pul ödənilib

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