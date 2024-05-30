Генпрокуратура обеспечила выплату в Госфонд охраны окружающей среды более 2,5 млн манатов в 2023 году

Генеральная прокуратура обеспечила выплату в Государственный фонд охраны окружающей среды 2 млн 655 тыс. манатов в прошлом году.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора Гейдар Мамедов на конференции "Экологические правонарушения: просвещение и правовое регулирование" в Гяндже.
По его словам, в прошлом году управлением вне-уголовного производства Генпрокуратуры в следственные органы было направлено 133 уголовных дела по экологическим правонарушениям, начато производство по 36 административным правонарушениям.
"В 33 случаях профильным структурам были выданы предписания об устранении нарушений закона и вызвавших их причин", - сказал Г.Мамедов.