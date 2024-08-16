Фуад Наджафли: Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана

Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана

Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана

Как сообщает Report, об этом сказал полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на научно-практической конференции, посвященной экологическим правонарушениям, способствующим изменению климата.

Наджафли отметил, что горнодобывающая промышленность Армении оказывает негативное влияние на экологию Азербайджана.

По его словам, в результате сброса Арменией промышленных отходов в реки Араз и в канал "Шир архы" были уничтожены сотни рыб и перелетных птиц.