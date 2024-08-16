Фуад Наджафли: Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана

Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана
Как сообщает Report, об этом сказал полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на научно-практической конференции, посвященной экологическим правонарушениям, способствующим изменению климата.
Наджафли отметил, что горнодобывающая промышленность Армении оказывает негативное влияние на экологию Азербайджана.
По его словам, в результате сброса Арменией промышленных отходов в реки Араз и в канал "Шир архы" были уничтожены сотни рыб и перелетных птиц.