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Фуад Наджафли: Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана

Фуад Наджафли: Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана
Экология
16 августа 2024 г. 12:05
Фуад Наджафли: Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана

Армения продолжает наносить непоправимый ущерб экологии Азербайджана

Как сообщает Report, об этом сказал полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на научно-практической конференции, посвященной экологическим правонарушениям, способствующим изменению климата.

Наджафли отметил, что горнодобывающая промышленность Армении оказывает негативное влияние на экологию Азербайджана.

По его словам, в результате сброса Арменией промышленных отходов в реки Араз и в канал "Шир архы" были уничтожены сотни рыб и перелетных птиц.

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Версия на английском языке Fuad Najafli: Armenia continues to cause irreparable damage to Azerbaijan's ecology
Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli: Ermənistanın ekoterroru nəticəsində Sədərəkdə "Şir arxı"nda balıqlar məhv olub

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