Forbes: Азербайджан обладает невероятным разнообразием птиц

Азербайджан обладает невероятным разнообразием мест обитания и видов птиц.

Азербайджан обладает невероятным разнообразием мест обитания и видов птиц.

Как передает Report , об этом говорится в статье влиятельного издания Forbes о богатой фауне нашей страны.

В материале отмечается, что во время поездки в Азербайджан гости столицы Баку могут стать свидетелями эксцентричной современной архитектуры, посетить оживленные базары и исторический город-крепость, однако за пределами города есть еще больше интересного, что также стоит увидеть.

По словам шведского международного туриста и орнитолога Томаса Аксена Харальдссона, Азербайджан в числе мест, обладающих невероятным разнообразием птиц.

"За полтора часа езды от столицы Баку вы доберетесь и до высокогорья Большого Кавказа, и до пустынных степей, и до огромных болот, и до цветущих предгорий, и до густых лесов. В каждом из этих мест обитает отдельные виды птиц, многие из которых крайне сложно встретить где-либо еще", - подчеркивает Харальдссон.

В дополнение к богатому разнообразию птиц, путешественник также отмечает, что Азербайджан является особенно подходящим местом для наблюдения за видами, которые были изгнаны из некоторых частей Западной Европы из-за потери среды обитания, включая евразийского удода и европейского сизоворонку.

Помимо этих видов, в эксклаве Азербайджана - Нахчыване можно увидеть монгольского вьюрка и морскую куропатку, в то время как Кавказский регион в целом является домом для эндемиков, начиная от кавказского тетерева и заканчивая кавказским уларом