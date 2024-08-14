ФАО: Глобальное потепление снизит мировые запасы рыбы на 10-40%

Глобальное потепление, связанное с изменением климата, к концу века приведет к снижению запасов рыбы и биомассы мирового океана в размере от 10% до 40% в зависимости от региона и грядущего сценария роста температур.

Глобальное потепление, связанное с изменением климата, к концу века приведет к снижению запасов рыбы и биомассы мирового океана в размере от 10% до 40% в зависимости от региона и грядущего сценария роста температур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в последнем, наиболее всеобъемлющем докладе "Риски изменения климата для морских экосистем и рыболовства: прогнозы до 2100 года", подготовленном специализированным отделом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По словам одной из составительниц доклада Таруб Бахри, впервые был собран и проанализирован широкий спектр данных, что позволило сделать глобальный прогноз.

"Мы сравнили, проанализировали и скомпилировали данные разных моделей и систем наблюдения. Это позволило нам достичь наиболее точных результатов и прогнозов, которые подтверждаются разными моделями", - рассказала Бахри.

Согласно результатам исследования, в соответствии со сценарием с низким уровнем выбросов углекислого газа, который позволит поддерживать глобальное потепление в рамках 1,5-2 градуса по Цельсию, к концу века снижение запасов рыбы прогнозируется на уровне 10% и менее в 178 странах. По менее оптимистичному сценарию с высоким уровнем выбросов, который приведет к глобальному потеплению на 3-4 градуса по Цельсию, снижение прогнозируется до 30% и более чем в 48 странах к концу столетия.

Бахри отметила, что уровень потерь может сильно различаться в каждой стране в связи с территориальным фактором: "10% - это среднемировой показатель, но мы провели эту работу, чтобы выработать рекомендации для каждого региона в отдельности".

Среди стран - производителей рыбы с риском наибольшего снижения запасов ФАО выделила Китай (более 30% при негативном сценарии), Индию, Индонезию, Перу - до 37%. В эту группу также входят Россия и США. Однако, по словам Бахри, потери можно компенсировать, и выработкой соответствующих рекомендаций занимается ее отдел.

"Надо учитывать, что сейчас треть вылавливаемой и обрабатываемой рыбы утрачивается из-за неудовлетворительного хранения и нерациональной обработки. ФАО дает рекомендации по более рациональному использованию и употреблению, что может компенсировать снижение натуральных запасов... Наша задача заключается в помощи странам в преодолении последствий экологических явлений с точки зрения и экономики, и адаптации к новым моделям", - сказала она.

Несмотря на объективный факт повышения уровня мирового океана, также вследствие глобального потепления, а, следовательно, увеличения площади обитания рыб, это не способствует росту биомассы и рыбных запасов.

"Все основывается на биоцепочках и пищевых (трофических) цепях. То есть, кто ест кого. Из-за повышения температуры мирового океана вымирает планктон, мелкие организмы, которыми питается мелкая рыба, соответственно, далее происходит цепная реакция", - пояснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, определенный экологический дисбаланс возникает при перемещении особей в обычно нехарактерную для них среду обитания, где они не находят хищников и распространяются более быстрыми темпами, как это произошло в Италии с так называемыми голубыми крабами. Они пришли на итальянские побережья из других зон традиционного обитания. Их быстрое распространение в Средиземноморье стало угрозой для популяции целого ряда видов, поскольку крабы питаются их мальками и икрой.

"Также в Италии массовый мор рыбы произошел из-за нехватки кислорода в достаточно мелководной лагуне. Ее воды "душит" водоросль, размножению которой особенно способствуют высокие температуры. Однако данные примеру - это лишь часть большой комплексной проблемы, которая на фоне повышенных температур привела нынешним летом к настоящей экологической драме. В определенном смысле в этой локальной ситуации отражен один из глобальных сценариев", - заключила эксперт.