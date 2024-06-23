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Фактическая погода: В ряде районов прошли ливни, в Шахдаге выпал снег

Фактическая погода: В ряде районов прошли ливни, в Шахдаге выпал снег По состоянию на 09:00 23 июня в регионах Азербайджана сохраняется преимущественно нестабильные погодные условия.
Экология
23 июня 2024 г. 10:37
Фактическая погода: В ряде районов прошли ливни, в Шахдаге выпал снег

По состоянию на 09:00 23 июня в регионах Азербайджана сохраняется нестабильные погодные условия.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации местами шли ливневые дожди с грозами, осадки в некоторых местах были интенсивными. В ночь на 23 июня на 3000-метровой высоте Шахдага выпал снег.

Вечером 22 июня и в ночь на 23 июня град диаметром до 20 мм выпал в Балакенском, Шекинском и Загатальском районах. Дул северо-западный ветер. Скорость ветра временами увеличивалась до 20-25 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31 градус, в Нахчыванской АР - 34 градуса, в районах Центрального Арана - 35 градусов, в горных районах - 21 градус, в высокогорных районах - 13 градусов.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra ərazilərə leysan xarakterli yağış, Şahdağa qar yağıb – FAKTİKİ HAVA

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