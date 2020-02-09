Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно информации на 19:00 часов 9 февраля, на территории страны по-прежнему преобладает сильный ветер.

В Забрате, Маштаге, Бина идет снег.

Высота снежного покрова в низменных районах достигла 2-17 см, в предгорных районах - 5-29 см, в горных территориях 15-43 см.

Скорость северо-западного ветра в Маштаге временами достигала 38 м/с, Пираллахы - 35 м/с, Сумгайыте - 34 м/с, Баку - 31 м/с, на острове Гум - 30 м/с, Аляте - 28 м/с, острове Чилов - 27 м/с, Бина - 22 м/с, Забрате - 21 м/с.

Согласно информации станции Нефтяные камни, скорость ветра в Каспийском море достигала 28 м/с, высота морской волны достигала 6.5 метров.

В Нефтчале, Нафталане - 34 м/с, Тертере, Дашкесане - 26 м/с, Барде - 25 м/с, Гяндже - 24 м/с, Сальяне, Джейранчеле - 23 м/с, Товузе - 22 м/с, Агстафе, Шахдаге, Мингячевире, Набрани - 20 м/с, Шемкире, Астаре - 19 м/с, Грызе, Хачмазе, Джульфе - 18 м/с, Ярдымлы, Агдаме, Гызамамеде, Шабрани - 16 м/с, Евлахе, Шеки - 15 м/с.