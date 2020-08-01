Европейские спутники будут контролировать выбросы углекислого газа

Европейское космическое агентство подписало контракт с немецкой компанией OHB System AG на разработку спутников для наблюдения за выбросами углекислого газа, вызывающими парниковый эффект, в рамках программы CopernicusЕвропейское космическое агентство под

Европейское космическое агентство подписало контракт с немецкой компанией OHB System AG на разработку спутников для наблюдения за выбросами углекислого газа, вызывающими парниковый эффект, в рамках программы Copernicus. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства, штаб-квартира которого находится в Париже.

Стоимость контракта, по которому OHB System AG является генеральным подрядчиком, составляет 445 млн. евро. "Поскольку объем углекислого газа в атмосфере приближается к невиданным ранее уровням, необходимость мониторинга источников выбросов становится еще более актуальной", - указывается в пресс-релизе.

Планируется, что в рамках миссии до конца 2025 года будут запущены два идентичных друг другу спутника, которые позволят распознавать источник выбросов углекислого газа. "Важно отметить, что миссия станет первой для измерения выбросов в атмосферу CO2 именно в результате деятельности человека", - подчеркивается в сообщении ЕКА.