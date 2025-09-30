Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Эспиноса: Ежегодно до 50 млн человек вынуждены покидать свои дома из-за изменения климата

    Экология
    • 30 сентября, 2025
    • 12:50
    Ежегодно в мире до 50 млн человек вынуждены покидать свои дома из-за климатических изменений.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025).

    Она подчеркнула, что климатическая повестка требует совместных усилий: "Если будут какие-либо ответные меры, они должны быть совместными. Наши решения напрямую влияют на жизнь людей, создают новые вызовы, включая бедность".

    По словам Эспиносы, никакие климатические меры не могут быть реализованы без ресурсов.

    "Сегодня 750 млн человек лишены доступа к энергии. Переход к возобновляемым источникам энергии, к которому стремятся Азербайджан и другие страны, имеет ключевое значение, а предстоящая конференция COP30 станет платформой солидарности. Мы должны реагировать на угрозы и сосредоточиться на профилактических мерах", - добавила она.

