Эрдоган: Благодаря проекту "Ноль отходов" предотвращен выброс 6 млн тонн парниковых газов

В случае подтверждения проведения COP31 в Турции, официальная Анкара будет стремиться к созданию справедливого, устойчивого, прозрачного и инклюзивного подхода между развитыми и развивающимися странами.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 17-м саммите ОЭС.
Он подчеркнул, что Турция предпринимает важные шаги в борьбе с изменением климата:
"Накануне в нашем парламенте был принят законопроект о климате. Проект "Ноль отходов", инициированный Эмине Эрдоган на глобальном уровне, придает дополнительную силу нашей борьбе с изменением климата. С начала реализации проекта удалось предотвратить выброс около 6 миллионов тонн парниковых газов".