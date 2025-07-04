Эрдоган: Благодаря проекту "Ноль отходов" предотвращен выброс 6 млн тонн парниковых газов

В случае подтверждения проведения COP31 в Турции, официальная Анкара будет стремиться к созданию справедливого, устойчивого, прозрачного и инклюзивного подхода между развитыми и развивающимися странами.

В случае подтверждения проведения COP31 в Турции, официальная Анкара будет стремиться к созданию справедливого, устойчивого, прозрачного и инклюзивного подхода между развитыми и развивающимися странами.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 17-м саммите ОЭС.

Он подчеркнул, что Турция предпринимает важные шаги в борьбе с изменением климата:

"Накануне в нашем парламенте был принят законопроект о климате. Проект "Ноль отходов", инициированный Эмине Эрдоган на глобальном уровне, придает дополнительную силу нашей борьбе с изменением климата. С начала реализации проекта удалось предотвратить выброс около 6 миллионов тонн парниковых газов".