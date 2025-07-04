О нас

Эрдоган: Благодаря проекту "Ноль отходов" предотвращен выброс 6 млн тонн парниковых газов

Эрдоган: Благодаря проекту "Ноль отходов" предотвращен выброс 6 млн тонн парниковых газов В случае подтверждения проведения COP31 в Турции, официальная Анкара будет стремиться к созданию справедливого, устойчивого, прозрачного и инклюзивного подхода между развитыми и развивающимися странами.
Экология
4 июля 2025 г. 15:27
Эрдоган: Благодаря проекту Ноль отходов предотвращен выброс 6 млн тонн парниковых газов

В случае подтверждения проведения COP31 в Турции, официальная Анкара будет стремиться к созданию справедливого, устойчивого, прозрачного и инклюзивного подхода между развитыми и развивающимися странами.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 17-м саммите ОЭС.

Он подчеркнул, что Турция предпринимает важные шаги в борьбе с изменением климата:

"Накануне в нашем парламенте был принят законопроект о климате. Проект "Ноль отходов", инициированный Эмине Эрдоган на глобальном уровне, придает дополнительную силу нашей борьбе с изменением климата. С начала реализации проекта удалось предотвратить выброс около 6 миллионов тонн парниковых газов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Sıfır tullantı” layihəsi sayəsində 6 milyon ton istixana qazı emissiyasının qarşısı alınıb

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi