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EPF: Озеро Гёйча загрязняется отходами незаконной горнопромышленной добычи

EPF: Озеро Гёйча загрязняется отходами незаконной горнопромышленной добычи Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен осознать размер ущерба окружающей среде в результате непрозрачной деятельности вверенных иностранным инвесторам горнодобывающих предприятий у озера Гёйча.
Экология
3 февраля 2024 г. 10:45
EPF: Озеро Гёйча загрязняется отходами незаконной горнопромышленной добычи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен осознать размер ущерба окружающей среде в результате непрозрачной деятельности вверенных иностранным инвесторам горнодобывающих предприятий у озера Гёйча.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Коалиции Environmental Protection First к премьеру Армении Николу Пашиняну.

Вероятно, такой подход позволит решить проблему очистки воды, которая не находит решения уже много лет, считают в Коалиции.

Н.Пашинян ответил на протесты армянских и азербайджанских общественных организаций и экологических активистов, связанные с загрязнением пресноводных ресурсов в результате эксплуатации месторождения Амулдаг без соблюдения экологических норм.

В ходе заседания правительства он признал, что сточные воды сбрасываются в озеро Гёйча без предварительной очистки. Пашинян также согласился с тем, что несмотря на многолетние обсуждения, до сих пор не удалось найти окончательного решения проблемы, и у Армении нет на это необходимых средств и ресурсов. Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на участие международных партнеров в процессе очистки воды, через определенное время озеро снова загрязняется.

Напомним, что экологические общественные организации и экоактивисты бьют тревогу по поводу негативного воздействия незаконной эксплуатации месторождения Амулдаг на экосистему расположенного рядом озера Гёйча. В крупнейшее пресноводное озеро в Армении сбрасываются отходы, что приводит к уничтожению экосистемы водоема, а также угрожает здоровью людей.

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Версия на азербайджанском языке EPF: “Göyçə gölünü qanunsuz dağ-mədən işləri və onun ağır metal tullantıları çirkləndirir”

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