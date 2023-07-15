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Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона Зарубежные НПО намерены подать петицию в ООН с требованием прекратить этот проект
Экология
15 июля 2023 г. 11:56
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона

Строительство Арменией крупного металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, приведет к негативным последствиям для окружающей среды всего региона.

Об этом Report заявил президент кенийского НПО Consortium of Grassroots по защите окружающей среды Элиуд Эмери.

По его словам, вложения в строительство металлургического завода с годовой производственной мощностью 180 000 тонн осуществляются в противоречии с экологическими нормами и международными конвенциями.

"Строительство металлургического завода в Араздаяне является инвестицией, осуществленной вопреки приемлемым международным стандартам. В качестве примера можно привести восемь стандартов эффективности, установленных Международной финансовой корпорацией (IFC), которые ясно определяют требования к экологической и социальной устойчивости инвестиций. Предполагается, что каждая инвестиция должна соответствовать экологическим требованиям на протяжении всего срока действия проекта", - отметил Эмери.

Он также подчеркнул, что сброс отходов завода может иметь необратимые последствия для флоры и фауны всего региона.

"Наша озабоченность заключается в том, что жители Азербайджана и Армении не были полностью вовлечены в данный процесс, что привело к отсутствию существенного взаимодействия. Это означает, что предварительное согласие не было получено, что является первым стандартом IFC, требуемым для всех транснациональных компаний, осуществляющих подобные инвестиции. В результате этого проекта флоре и фауне региона будет нанесен значительный вред от загрязнения воздуха, вызванного выбросами углерода, что прямо влияет на биоразнообразие этих стран. Поэтому мы намерены подать петицию в ООН с требованием прекратить этот проект и обеспечить полное соблюдение всех соответствующих стандартов", - добавил глава организации.

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Версия на английском языке Eliud Emeri: New metallurgical plant in Armenia to harm region's ecology
Версия на азербайджанском языке Eliud Emeri: “Ermənistanın metallurgiya zavodunu tikməsi regionun ekologiyasına mənfi təsir göstərəcək”

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