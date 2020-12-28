Эксперты составили рейтинг крупнейших экологических катастроф 2020 года

Суммарный ущерб от катаклизмов оценили в 140,9 млрд долларов США

Суммарный ущерб от десяти крупнейших экологических катастроф, произошедших на планете в 2020 году, составил 140,9 млрд долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные представлены в опубликованном в докладе международной благотворительной организации Christian Aid.

По данным авторов доклада, наибольший ущерб ($40 млрд) принесла серия штормов, прокатившихся этим летом и осенью по Северной и Центральной Америке. В частности, речь идет об ураганах "Лаура", "Салли", "Эта" и "Йота". Далее по степени нанесенного ущерба ($32 млрд и $20 млрд соответственно) расположились наводнения в Китае и серия лесных пожаров на западном побережье США. В первой десятке крупнейших экологических катастроф также находятся нашествие саранчи в Восточной Африке, лесные пожары в Австралии, наводнения в Индии, Японии и Пакистане, шторм "Алекс", ураган "Сиара" в Европе и циклон "Амфан" в Бенгальском заливе.

В докладе отмечается, что основными причинами экологических катаклизмов по всему миру стали глобальное изменение климата и недостаточные усилия мирового сообщества по борьбе с ним путем снижения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли.