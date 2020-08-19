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Эксперты перепроверят зарегистрированную в США рекордную температуру

Эксперты перепроверят зарегистрированную в США рекордную температуру Всемирная метеорологическая организация проверит достоверность измерений, согласно которым 16 августа в городке Фернес-Крик в Долине Смерти была зарегистрирована рекордная температура в 54,4 °С.
Экология
19 августа 2020 г. 12:07
Эксперты перепроверят зарегистрированную в США рекордную температуру
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) проверит достоверность измерений, согласно которым 16 августа в городке Фернес-Крик в Долине Смерти (Калифорния, США) была зарегистрирована рекордная температура в 54,4 °С.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказала официальный представитель ВМО Клэр Нюллис на брифинге в Женеве.

"Если эксперты подтвердят, что измерения были сделаны правильно, это будет самая высокая температура на Земле с 1931 года и третий из самых высоких когда-либо фиксировавшихся на планете температурных показателей", – отметила она.

Наибольшей из измеренных приборами температур на Земле ВМО считает 56,7 °С. Ее зафиксировали 10 июля 1913 года в том же Фернес-Крике. В Восточном полушарии самую высокую температуру зарегистрировали в июле 1931 года в Тунисе – 55 °С.

"Экстремально высокие температуры – это часть нынешней тенденции, – продолжила Нюллис. – Сейчас мы бьем температурные рекорды чаще, чем это было в прошлом. Волны тепла приходят чаще и являются более интенсивными".

В связи с этим эксперты организации обращают внимание на тот факт, что минувший месяц был самым жарким июлем в Северном полушарии за время систематических наблюдений за погодой и климатом. Протяженность морского льда в Арктике уменьшилась до рекордных для июля величин.

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